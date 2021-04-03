"Жаль, что пропустили в концовке первого тайма. Могли идти на перерыв при счете 2:0. Впрочем, мы провели отличный матч, я доволен результатом. Мои ассисты? У нас есть два сильных нападающих, и когда у меня появляется возможность, я обслуживаю их.

Ассисты Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Удинезе – 3:2

Играть против Удинезе было нелегко, они готовы к схеме с 5 защитниками. Мы хорошо находили пространство и оставались опасными. Аталанта хотела эту победу любой ценой. Впереди девять финалов. Мы хотим выложиться по полной, не забывая о финале Кубка Италии", – резюмировал Малиновский в комментарии TuttoAtalanta.

Добавим, что Аталанта одержала третью победу подряд и ворвалась в тройку лидеров Серии А.

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