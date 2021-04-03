Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Удинезе на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Руслан Малиновский вернулся в лагерь итальянского клуба после трех изнурительных поединков за сборную Украины, но отдыха не дождался. Наш 27-летний хавбек вышел в стартовом составе команды Гасперини, тогда как Виктор Коваленко традиционно оказался на скамейке запасных.

Поединок начался под аккомпанемент сильного ливня в Бергамо. Хозяева быстрее приспособились к непростому полю, и уже на 4-й минуте Малиновский с Сапатой организовали первый опасный момент у ворот соперника. Украинец заметил никем не прикрытого колумбийца на правом краю штрафной, а тот пробил рядом с дальней штангой. Муриель проскочил двух и прошел к лицевой, только с прострелом не сложилась – защитники выносят.

Аталанта – Удинезе: видео ассистов Малиновского

Активный на первых минутах Малиновский стрелял метров с 23-х – Муссо полностью контролировал ситуацию. Стартовый натиск Аталанты принес свои плоды на 19-й. Получив передачу от Пессина, Муриель буквально прошил голкипера ударом по центру. После незначительного рикошета Муссо пропустил сферу между ног. Откровенно не выручил аргентинский портеро "зебр". Тотальное доминирование "Богини" к середине первого тайма. Команда Гасперини нанесла 6 ударов (3 – в створ), фриульцы – ни одного. Правда, Малиновскому не позволяют ни развернуться, ни пробить. Зато украинец коллекционирует фолы на соперниках – 3 в стартовые 30 минут.

8 - Luis #Muriel has scored the most goals (8) at home in Serie A since the start of 2021. Master. #AtalantaUdinese pic.twitter.com/WPBjNqWyKh — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 3, 2021



Малиновский классно разрядил пушку с линии штрафной (37 мин), Муссо достал мяч в левом от себя углу. Наконец проходит фирменный трюк украинца – быстро развернулся и коварно пробил из-под защитника. Удинезе сбился на банальные забросы в сторону крепкого Окаки, однако защитники Аталанты все контролировали. В конце первого тайма Малиновский разрезал оборону гостей феноменальной передачей на Муриеля. Колумбийцу оставалось обыграть голкипера и попасть в пустые. Браво!

Удинезе сокращает отставание уже через минуту. Аргентинская атака от Молины и Перейры завершается великолепным ударом последнего в ближнюю "шестерку". В этом эпизоде ​​стоит отметить действия молодого латераля, который уничтожил Госенса на правом фланге. 2:1 – итог первой половины с серьезной перевогою "Богини".



Гасперини изрядно удивил заменами в перерыве. Герой первого тайма – Луис Муриель – уступил место Иличичу, а Джимшити вышел вместо Госенса. Самое интересное, что колумбиец не жаловался на возможную травму и без проблем покидал поле. Пессина плохо пробил с линии вратарской после передачи Малиновского – Муссо переводит на угловой.

Руслан все же оформил дубль с ассистов! На 61-й минуте украинец отдал в коридор между двумя соперникам, Сапата ворвался в штрафную и неотразимо пробил под дальнюю штангу. Аталанта справедливо забивает в третий раз, после перерыва подопечные Гасперни не сбавляли обороты, закрыв "зебр" на их половине поля. Но Удинезе не собирается опускать руки. Неудержимый Молина красиво убрал де Рона у лицевой и покатил на Ларсена. Дальше – дело техники, датчанин не оставил Голлини шансов ударом в упор.

Уставший Малиновский уходит с поля на 77-й. С появлением Меле Гасперини переходит на формацию с тремя центрбеками. Бергамаски заметно подсели в эндшпиле, но все же довели матч до очередной победы. Аталанта (58 очков) продолжает давить на третий в таблице Милан (60). Ювентус, который замыкает зону ЛЧ, уступает бергамаскам четырьмя пунктами, проведя на две встречи меньше.

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