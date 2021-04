Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Удинезе на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Руслан Малиновский вернулся в лагерь итальянского клуба после трех изнурительных поединков за сборную Украины, но отдыха не дождался. Наш 27-летний хавбек вышел в стартовом составе команды Гасперини, тогда как Виктор Коваленко традиционно оказался на скамейке запасных.

Поединок начался под аккомпанемент сильного ливня в Бергамо. Хозяева быстрее приспособились к непростому полю, и уже на 4-й минуте Малиновский с Сапатой организовали первый опасный момент у ворот соперника. Украинец заметил никем не прикрытого колумбийца на правом краю штрафной, а тот пробил рядом с дальней штангой. Муриель проскочил двух и прошел к лицевой, только с прострелом не сложилась – защитники выносят.

Аталанта – Удинезе: видео ассистов Малиновского

Активный на первых минутах Малиновский стрелял метров с 23-х – Муссо полностью контролировал ситуацию. Стартовый натиск Аталанты принес свои плоды на 19-й. Получив передачу от Пессина, Муриель буквально прошил голкипера ударом по центру. После незначительного рикошета Муссо пропустил сферу между ног. Откровенно не выручил аргентинский портеро "зебр". Тотальное доминирование "Богини" к середине первого тайма. Команда Гасперини нанесла 6 ударов (3 – в створ), фриульцы – ни одного. Правда, Малиновскому не позволяют ни развернуться, ни пробить. Зато украинец коллекционирует фолы на соперниках – 3 в стартовые 30 минут.

8 - Luis #Muriel has scored the most goals (8) at home in Serie A since the start of 2021. Master. #AtalantaUdinese pic.twitter.com/WPBjNqWyKh