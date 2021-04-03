Ассисты Малиновского в видеообзоре матча Аталанта – Удинезе – 3:2
18:26 - Читати українською
Аталанта перестреляла Удинезе в 29 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Удинезе.
19’ Луис Муриэль
43’ Луис Муриэль
61’ Дуван Сапата
Роберто Перейра 45’
Йенс Ларсен 71’
19’ Луис Муриэль
43’ Луис Муриэль
45’ Роберто Перейра
61’ Дуван Сапата
71’ Йенс Ларсен
Героем первого тайма стал Луис Муриель, который подытожил две замечательные атаки Аталанты. Колумбийцу ассистировали Пессина и Малиновский. Перейра отыграл один мяч перед свистком на перерыв.
Аталанта перестреляла Удинезе – Малиновский оформил два феноменальных ассиста на колумбийцев
Во второй половине Сапата восстановил комфортное преимущество хозяев. Малиновский еще одним тонким пасом вывел бомбардира Аталанты на ударную позицию, и тот не испортил усилий украинца. Аталанте не удалось избежать нервной концовки. Ларсен забил 71 минуте, но это не позволило Удинезе разжиться очками – поражение 2:3.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter