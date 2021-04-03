Аталанта перестреляла Удинезе в 29 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Удинезе.

Героем первого тайма стал Луис Муриель, который подытожил две замечательные атаки Аталанты. Колумбийцу ассистировали Пессина и Малиновский. Перейра отыграл один мяч перед свистком на перерыв.

Аталанта перестреляла Удинезе – Малиновский оформил два феноменальных ассиста на колумбийцев

Во второй половине Сапата восстановил комфортное преимущество хозяев. Малиновский еще одним тонким пасом вывел бомбардира Аталанты на ударную позицию, и тот не испортил усилий украинца. Аталанте не удалось избежать нервной концовки. Ларсен забил 71 минуте, но это не позволило Удинезе разжиться очками – поражение 2:3.