"Шкода, що пропустили в кінцівці першого тайму. Могли йти на перерву за рахунку 2:0. Втім, ми провели відмінний матч, я задоволений результатом. Мої асисти? У нас є два сильні нападники, і коли у мене виникає можливість, я обслуговую їх.

Асисти Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Удінезе – 3:2

Грати проти Удінезе було нелегко, вони готові до схеми з 5 захисниками. Ми добре знаходили простір і залишалися небезпечними. Аталанта хотіла цю перемогу за будь-яку ціну. Попереду дев'ять фіналів. Ми хочемо викластися по повній, не забуваючи про фінал Кубка Італії", – резюмував Маліновський у коментарі TuttoAtalanta.

Додамо, що Аталанта здобула третю перемогу поспіль та увірвалася до трійки лідерів Серії А.

Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський оформив два феноменальні асисти на колумбійців