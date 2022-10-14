"Летом мой трансфер из Аталанты не сложился, не договорились. Да, потенциальный переход обсуждали на самых высоких уровнях клуба. Но никуда не ушел, поэтому не нужно что-то обсуждать. Если бы ушел, то мог бы говорить о вариантах, выборе и т.д.

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Тоттенхэм и Марсель? В интернете много пишут, но 80 процентов этого – неправда. Об отношениях игрока с клубом и тренером – это неправда, о возможной сумме трансфера, которую просила Аталанта – тоже неправда. И о моем контракте неправда. Все пишут, что я следующим летом становлюсь свободным агентом, но нет, у меня соглашение до 2024-го. Сами видите, насколько правдива информация в интернете.

Я не знаю, откуда берутся слухи о моем конфликте с Гасперини. За 3 года здесь никаких моментов, конфликтов с мистером или клубом не было. Никогда! Перед закрытием трансферного окна я даже разговаривал с тренером, и он мне сказал, что если будет хорошее предложение для меня с хорошими условиями, то он будет только рад. Конфликтов никогда не было. У меня есть контракт с клубом, потому сначала нужно договариваться с ним. Если соглашения между клубами нет, то и разговаривать нечего", – объяснил Малиновский в интервью YouTube-каналу Київський торт.

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