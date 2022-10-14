"У нас нет задачи стать чемпионами Италии. Все понимают, что впереди очень длинная дистанция. Так что о задачах можно будет говорить после 20-го тура. Так говорит Гасперини, что нужно до половины чемпионата подождать.

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Сейчас у нас много новых игроков, играем по-другому. Действуем компактно, у нас меньше всех пропущенных голов в чемпионате (по 5 вместе с Лацио, – прим). Мы в последнее время еще так мало не пропускали после такого количества матчей", – сказал Малиновский в интервью YouTube-каналу Киевский торт.

Напомним, прошлый сезон Аталанта провалила – в Серии А подопечные Гасперини стали восьмыми, не сумев выйти в еврокубки. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии после 9-ти туров "бергамаски" с 21-м очком идут вторыми, отставая от Наполи на 2 пункта.

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