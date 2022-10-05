Интер и Ювентус готовы побороться за 29-летнего украинца уже в январе, сообщает BlastingNews.

Малиновский потерял второе место в рейтинге результативности, который возглавляет Месси

Оба гранда слабо начали сезон, поэтому вынуждены выходить на рынок в поисках усиления. Аталанта еще летом была открыта для продажи Малиновского, а краткий контракт не оставляет выбора. Если раньше бергамаски торговали более 20 млн евро за хавбека, то зимой вполне могут согласиться и на 10-12 млн. Ювентус рассматривает также вариант обмена, например, на форварда Мойзе Кина.

В текущем сезоне Малиновский провел за Аталанту 8 матчей, в которых оформил один гол и один ассист. СМИ единогласно пишут о статусе свободного агента для украинца в конце сезона, хотя во время перехода агент Вадим Шаблий говорил о лете 2024-го.

Аталанта одолела Фиорентину и сравнялась с лидером Серии А – Малиновскому досталось от провала Реала, но миссию выполнил