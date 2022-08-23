Руслан Малиновский отдает все силы за Аталанту, несмотря на активные слухи о переходе.

Украинец попал в символическую сборную 2 тура Серии А по версии SofaScore.

Малиновского в Аталанте может заменить украинец – журналист раскрыл фамилию потенциального новичка бергамасков

Малиновский против Милана (1:1) отыграл 72 минуты и успел отличиться голом. Легионера Аталанты оценили на 7,9 баллов из 10 и отправили в тройку атаки. Руслан оказался единственным представителем бергамасков в символической сборной.

Голевые подвиги не мешают слухам о близком отъезде Малиновского из Аталанты. Клуб якобы хочет получить около 20 млн евро за хавбека, которого сватают в АПЛ.

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