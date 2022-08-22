Как известно, украинский полузащитник Руслан Малиновский в ближайшее время может покинуть Аталанту – за нашего соотечественника борются сразу несколько представителей АПЛ (Тоттенхэм, Ноттингем Форест, Ньюкасл) и французский Марсель.

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Бергамаски уже приступили к поискам футболиста, который мог бы закрыть вакантную позицию. По информации ТаТоТаке, одним из кандидатов является полузащитник Динамо Виктор Цыганков.

"Я слышал, что реально одной из кандидатур на замену Малиновского рассматривают Виктора Цыганкова. Хотя сам Цыганков приоритетно хотел бы играть все-таки тоже в Англии. Мне кажется, он выучит язык и не будет в Италии как Влад Супряга, который там пробыл три месяца и думал, что уже все решено", – сказал журналист Михаил Спиваковский.

Напомним, накануне Малиновский в возможно последнем матче за Аталанту отличился голом в ворота Милана.

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