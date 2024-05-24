Нападающий Жироны Артем Довбик все еще может перебраться в Мадрид этим летом.

Украинец остается приоритетом “матрасников” в летнее межсезонье, сообщают в ютуб-канале Bendita Aficion Rojiblanca. Несмотря на информацию испанских СМИ, за которой Атлетико вроде бы переключился на Серлота, наш легионер – все еще цель №1 для мадридского клуба.

"Не будем делать ничего особенного для Довбыка": тренер Жироны не собирается ломать игру ради Пичичи украинца

Атлетико пока склоняется к кандидатуре Довбика по двум весомым причинам. Во-первых, важное значение имеет возраст игрока. Артем моложе норвежца, которому в декабре исполнится 29, на два года. Поэтому в Мадриде считают украинца лучшим вариантом на долговременную перспективу.

Кроме этого, руководство Атлетико видит предпосылки к дальнейшему росту трансферной стоимости Довбика, который сейчас оценивается в 30 миллионов евро. Серлот, по версии Transfermarkt, вдвое дешевле.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Правда, мадридцы ожидают серьезных шагов от самого Артема, который должен продемонстрировать готовность перебраться на Метрополитано.

К слову, Жирона оценивает Довбыка в минимум 40 миллионов евро. Тогда как Атлетико пытается снизить стоимость трансфера, предлагая включить в сделку других игроков.

Интересно, что Атлетико готовит увеличение капитала на более чем 70 миллионов евро. Клуб созывает собрание акционеров на 24 и 25 июня, чтобы принять решение, которое бы помогло оставаться конкурентоспособными и оставаться в первой десятке рейтинга УЕФА, отмечает Marca. Новые финансовые поступления будут направлены на масштабную перестройку состава.

Перед последним туром Примеры Довбик и Серлот ведут ожесточенную борьбу за трофей Пичичи. Норвежец опережает украинца на два гола. Жирона закроет сезон домашним матчем с Гранадой, которая уже понизилась в классе, а Вильяреал поедет в гости к крепкому середняку – Осасуне.

"Мы все – Довбик": каталонская пресса призывает помочь украинцу выполнить сверхсложную миссию в Ла Лиге