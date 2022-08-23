Українець потрапив до символічної збірної 2 туру Серії А за версією SofaScore.

Маліновського в Аталанті може замінити українець – журналіст розкрив прізвище потенційного новачка бергамасків

Маліновський проти Мілана (1:1) відіграв 72 хвилини і встиг відзначитися голом. Легіонера Аталанти оцінили на 7,9 балів з 10 та відрядили у трійку атаки. Руслан виявився єдиним представником бергамасків у символічній збірній.

Гольові подвиги не заважають чуткам про близький відзід Маліновського з Аталанти. Клуб нібито хоче отримати близько 20 млн євро за хавбека, якого сватають в АПЛ.

Аталанта зупинила Мілан – Маліновський забив ще й гол, став найкращим після героя і ледь стримав емоції у матчі Серії А