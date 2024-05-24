Рождение Лукмана в Палоско вызвало большое любопытство в местном сообществе. Многие жители города с населением 5730 человек решили, что это было данью уважения футболисту Аталанты и автору хет-трика в финале Лиги Европы в ворота Байера. Как информирует Corriere di Bergamo, на самом же деле марокканские родители назвали так своего сына на религиозной почве.

Герой финала ЛЕ позорился пижонством против Ярмоленко на 90+8 – интернет вспомнил все

Сообщается, что марокканская пара проживает в Италии уже 20 лет, и Лукман стал её третьим ребёнком. "Лукман – мудрец, который учит своего сына важности смирения и уважения к другим. Мы хотим, чтобы наш сын вырос с этими ценностями. Я мечтаю не о том, чтобы он стал футболистом, а о том, чтобы он делал добро и заботился о бедных. Мы не называли сына в честь игрока Аталанты, пусть мы и болеем за эту команду", – сказал 39-летний отец семейства Мохаммед, который работает маляром.

Несмотря на это "разоблачение", представители Аталанты решили разыскать марокканскую семью, чтобы подарить ей футболку с автографом Лукмана. "Если клуб захочет сделать для нас такой подарок, мы обязательно его примем" – отметил Мохаммед.

Аталанта выиграла Лигу Европы, разбив Байер – бергамаски взяли первый евротрофей, остановив уникальную серию Хаби Алонсо