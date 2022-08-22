Обе команды одержали уверенные победы в первом туре Серии А и планировали развить победное шествие. Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Милан на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Малиновский на первых секундах пытался разрезать редуты соперника пасом за спины. Милан перехватил и едва не организовал контрнаступление. А дальше пошла атака вторым темпом, Леау обыгрался с Ребичем и пробил с острого угла в руки Муссо. Первый момент от Малиновского на 4-й минуте. Украинец таки вырезал на ход Меле – датчанин практически с пределов вратарского не попал. Еще через 4 минуты Малиновский испытал свою левую после паса Сапаты. Не очень точно.

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Дальний выстрел Тео Эрнандеса со штрафного. Малиновский был единственным игроком в стенке Аталанты, он же и заблокировал попытку экс-игрока Реала. Все тот же французский защитник из центра поля забросил роскошную диагональ в штрафную. Мессиас не попал. Совершенно свободный по центру Малиновский пробивал метров с 25 в регбийном стиле над воротами. Тонали грубо толкает Руслана в спину, останавливая его рывок с мячом. Украинский полузащитник неудачно упал, приземлившись на другого соперника. Пострадал немного на газоне, а затем забил. Меле отдал с левого фланга, Малиновский с помощью рикошета перехитрил Меньяна. Есть забитый мяч с третьей ударной попытки!

Еще одна дальняя пушка от игрока сборной Украины. Снова выше. Заметно, как Руслан пытается всем все доказать, а особенно Гасперини, которому видите ли 6 голов за сезон мало. И эта трогательная реакция на свой забитый мяч, едва сдерживая боль в глазах... Сцепить зубы приходится и после того, как Леау без причины врезал Малиновскому по ноге в центре поля. Красивый перевод от нашего козака на Меле на противоположный фланг. Защитник сборной Дании не развил атаку. Тео пробивал из-за пределов штрафной, заработал угловой. Милан был поострее в первом тайме, но за Аталанту играет лучший игрок матча в первые 45 минут – Малиновский без конкуренции по версии статистических порталов.

Беннасер блестящим навесом со штрафного создал идеальные условия забить Калюлю, но тот пробил над перекладиной. Малиновский классно переводит на фланг Пашаличу, тот не менее прицельно подает в обратном направлении. Был бы очень красивый гол, но Хатебур тоже не попадает с нескольких метров. Леау сегодня стреляет так же часто, как Малиновский (4 за 50 минут). Снова не попадает Рафаэль. Копмейнерс выкрутил с левого края, Пашалич выиграл воздушную дуэль у своего же Сапаты – вратарь Милана тянет. Малиновский идеально подал с углового. Все тот же Пашалич промахнулся на втором этаже.

На 60 минуте Де Кетеларе, заменивший незаметного сегодня Браима Диаса, вывел Тонали лицом к лицу с Муссо. Опорник Милана безхитростно ударил во вратаря. Малиновский сначала отпасовал Сапате под удар – блок. Спустя менее чем минуту Руслан бахнул издалека, очень неудачно. А на 68-й Милан отыгрался. Беннасер сначала пристрелялся, а после сейва вратаря выкрутил в дальний. Снаряд еще и от штанги залетел. Гасперини за 16 минут до конца основного времени поменял все трио атаки.

После ухода Малиновского, получившего второй лучший балл (7,9 SofaScore, 8,1 FotMob, 7,5 WhoScored) в матче после Беннасера ​​(8,5), на поле была только одна команда. Милан активно давил, пытаясь вырвать победу, Аталанта почти не огрызалась. Муссо довел количество сейвов до 6. "Богиня" прерывает серию поражений в матчах против "россонери", которая длилась 3 матча. Обе команды набирают по 4 очка, деля 3-4 места в турнирной таблице.

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