Руслан Малиновский стал одним из главных кузнецов выхода Аталанты в четвертьфинал Лиги Европы.

Украинец с оценкой 7,73 попал в символическую сборную аналитического ресурса WhoScored по итогам 1/8 финала.

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Малиновский роскошно провел первый матч против Байера, оформив гол и два ассиста. Второй поединок Руслан отыграл менее ярко, но средняя оценка получилась достаточно высокой. В одиннадцать лучших попали еще 2 игрока Аталанты – защитник Демираль (7,74) и форвард Муриель (8,23).

Напомним, на стадии четвертьфинала ЛЕ бергамаски встретятся с РБ Лейпциг (7 и 14 апреля).

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