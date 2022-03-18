Руслан Маліновський став одним з головних ковалів виходу Аталанти до чвертьфіналу Ліги Європи.

Українець з оцінкою 7,73 потрапив до символічної збірної аналітичного ресурсу WhoScored за підсумками 1/8 фіналу.

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Маліновський розкішно провів перший матч проти Байєра, оформивши гол та два асисти. Другий поєдинок Руслан відіграв менш яскраво, але середня оцінка вийшла доволі високою. До одинадцятки найкращих потрапили ще 2 гравці Аталанти – захисник Деміраль (7,74) і форвард Мурієль (8,23).

Нагадаємо, на стадії чвертьфіналу ЛЄ бергамаски зустрінуться з РБ Лейпциг (7 та 14 квітня).

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