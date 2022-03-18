Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы – Барселона, Ярмоленко и Малиновский получили соперников
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы 2021/22.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:
Вест Хэм (Англия) - Лион (Франция)
РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия)
Айнтрахт (Германия) – Барселона (Испания)
Брага (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)
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В 1/2 финала встретятся победители пар:
Вест Хэм – Лион / Айнтрахт – Барселона – полуфинал 1
РБ Лейпциг – Аталанта / Брага – Рейнджерс – полуфинал 2
Жеребьевка была "слепой" и без посева, то есть УЕФА не разводил клубы из одной ассоциации. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле. Матчи 1/4 финала пройдут 7 и 14 апреля.
Только Германия сохраняет два клуба в розыгрыше Лиги Европы, которые не смогут встретиться вплоть до финала. Как и команды наших Андрея Ярмоленко (Вест Хэм) и Руслана Малиновского. Слепой жребий решил, что украинское дерби может состояться только в матче за трофей.
Кстати, полуфинальные поединки запланированы на 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги Европы состоится в Испании, решающий матч 18 мая примет домашний стадион Севильи Рамон Санчес Писхуан. Номинальным хозяином станет победитель полуфинала 1.