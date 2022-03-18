Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы:

Вест Хэм (Англия) - Лион (Франция)

РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия)

Айнтрахт (Германия) – Барселона (Испания)

Брага (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов – Яремчук и Зинченко узнали соперников

В 1/2 финала встретятся победители пар:

Вест Хэм – Лион / Айнтрахт – Барселона – полуфинал 1

РБ Лейпциг – Аталанта / Брага – Рейнджерс – полуфинал 2

Жеребьевка была "слепой" и без посева, то есть УЕФА не разводил клубы из одной ассоциации. Команда, которую вытащили из корзины первой, начнет двухматчевое противостояние на своем поле. Матчи 1/4 финала пройдут 7 и 14 апреля.

Только Германия сохраняет два клуба в розыгрыше Лиги Европы, которые не смогут встретиться вплоть до финала. Как и команды наших Андрея Ярмоленко (Вест Хэм) и Руслана Малиновского. Слепой жребий решил, что украинское дерби может состояться только в матче за трофей.

Кстати, полуфинальные поединки запланированы на 28 апреля и 5 мая. Финал Лиги Европы состоится в Испании, решающий матч 18 мая примет домашний стадион Севильи Рамон Санчес Писхуан. Номинальным хозяином станет победитель полуфинала 1.