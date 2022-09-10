"Я знаю вас как очень хороших и честных ребят, вы не можете поехать играть туда (в Россию, – прим.)

Скандальный матч боснийцев и россиян: Пьянич и другие звезды резко выступили против, федерация пробила дно

Босния и Герцеговина, вы реально хотите сыграть с национальной командой террористического государства?" – написал Кравец на своей странице в социальной сети Instagram, обозначив голкипера Ибрахима Шехича и полузащитника Амира Хаджиахметовича.

Напомним, боснийцы подтвердили, что проведут товарищеский матч с оккупантами 19 ноября в Санкт-Петербурге. По информации СМИ, футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины получит за спарринг донат в размере 200 тысяч евро.

"Сделаю все, чтобы матча не было": боснийский футбольный чиновник осудил решение играть с Россией, но есть нюанс