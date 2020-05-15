toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ГЕРМАНИЯ КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНА

Малиновский третий в рейтинге доверия Гасперини – итальянский СМИ о секрете успеха Аталанты

12:22 56 Читати українською
Малиновский третий в рейтинге доверия Гасперини – итальянский СМИ о секрете успеха Аталанты
Руслан Малиновский / Atalanta

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не любит работать с большой группой футболистов. Для успеха ему достаточно полтора десятка качественных исполнителей, куда входит Руслан Малиновский.

Джан Пьеро Гасперини неоднократно подчеркивал – главное качество, а не количество. Он любит работать с малой группой классных исполнителей, не распыляясь на многих футболистов.

За 25 туров текущей Серии А лишь 15 игроков Аталанты сыграли 10 матчей чемпионата. А 13 из них провели не менее 20 поединков внутреннего первенства, отмечает Tuttosport.

Малиновский и гранды Серии А бастуют против новых правил – возобновление сезона под угрозой

Чаще всего тренер использовал Папу Гомеса – лидер команды пропустил лишь одну встречу. Второй в списке – универсал Марио Пашалич, сыгравший в 23 матчах.

На третьем месте в рейтинге доверия Гасперини целый ряд футболистов, среди которых Руслан Малиновский. Украинец выходил на поле в 22 турах Серии А – его привлекали в 88% матчей.

Столько же поединков сыграли Де Рон, Джимсити, Гозенс, Толои, Голлини и Муриель. Издание отмечает, что Муриель вместе с Малиновским оказывают положительное влияние на атаку Аталанты (17 голов в сумме), хотя и редко проводят все 90 минут. Лучший бомбардир бергамасков Йосип Иличич (15 мячей) сыграл 21 матч.

"Маліновський має 3 нетривіальні якості": українець та екс-зірка УПЛ стануть героями фіналу Серії А – версія LGdS

blog_ava
"Вацко где-то перестал ценить то, что он имел": Денисов не верит в возвращение комментатора на каналы "Футбол"
11:15
159
Теги
Украинцы за рубежом Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
2
час
:
42
мин
Хоффенхайм
16:30
Герта
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук