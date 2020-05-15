Малиновский третий в рейтинге доверия Гасперини – итальянский СМИ о секрете успеха Аталанты

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не любит работать с большой группой футболистов. Для успеха ему достаточно полтора десятка качественных исполнителей, куда входит Руслан Малиновский.

Джан Пьеро Гасперини неоднократно подчеркивал – главное качество, а не количество. Он любит работать с малой группой классных исполнителей, не распыляясь на многих футболистов.

За 25 туров текущей Серии А лишь 15 игроков Аталанты сыграли 10 матчей чемпионата. А 13 из них провели не менее 20 поединков внутреннего первенства, отмечает Tuttosport.

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Чаще всего тренер использовал Папу Гомеса – лидер команды пропустил лишь одну встречу. Второй в списке – универсал Марио Пашалич, сыгравший в 23 матчах.

На третьем месте в рейтинге доверия Гасперини целый ряд футболистов, среди которых Руслан Малиновский. Украинец выходил на поле в 22 турах Серии А – его привлекали в 88% матчей.

Столько же поединков сыграли Де Рон, Джимсити, Гозенс, Толои, Голлини и Муриель. Издание отмечает, что Муриель вместе с Малиновским оказывают положительное влияние на атаку Аталанты (17 голов в сумме), хотя и редко проводят все 90 минут. Лучший бомбардир бергамасков Йосип Иличич (15 мячей) сыграл 21 матч.

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