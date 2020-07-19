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Малиновский отреагировал на потерю победы над Вероной

19 июля 17:19 - Читати українською
Малиновский отреагировал на потерю победы над Вероной
Руслан Малиновский / Getty images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал ничью с Вероной (1:1) в поединке 34-го тура итальянской Серии А.

Бергамаски всего во второй раз после карантина потеряли очки. Если ничья с Ювентусом – неплохой результат, то с Вероной – это явно не то, на что рассчитывала команда Гасперини.

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Такого же мнения и 27-летний украинский полузащитник. "Не тот результат, к которому мы стремились, но давайте продолжим! Вперед, Богиня", – написал Малиновский в Instagram.

К слову, Малиновский в текущем сезоне провел в футболке Аталанты 40 поединков во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. После карантина Руслан выходил на поле в Серии А в 8 матчах (5 – в стартовом составе), трижды огорчал вратарей соперников и еще четыре раза ассистировал партнерам.

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Теги
Италия Украинцы за рубежом Аталанта Аталанта Руслан Руслан Малиновский
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