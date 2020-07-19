Маліновський відреагував на втрату перемоги над Вероною

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський прокоментував нічию з Вероною (1:1) в поєдинку 34-го туру італійської Серії А.

Бергамаски лише вдруге після карантину втратили очки. Якщо нічия з Ювентусом – непоганий результат, то з Вероною – це явно не те, на що розраховувала команда Гасперіні.

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Такої ж думки і 27-річний український півзахисник. "Не той результат, до якого ми прагнули, але давайте продовжимо! Вперед, Богине", – написав Маліновський в Instagram.

До слова, Маліновський у поточному сезоні провів у футболці Аталанти 40 поєдинків у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Після карантину Руслан виходив на поле у Серії А у 8 матчах (5 – у стартовому складі), тричі засмучував голкіперів суперників і ще чотири рази асистував партнерам.

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