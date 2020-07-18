Верона – Аталанта: Малиновский наиграл на провал, Гасперини бил ученик, а экс-звезда Динамо превзошел украинца

Верона и Аталанта сыграли вничью (1:1) в 34 туре Серии А. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24". Малиновский вышел в стартовом составе.

Матч, как и онлайн-трансляция Верона – Аталанта на "Футбол 24", стартовал в 18:15. Малиновский стал лучшим футболистом Кальчо после карантина, по версии статистиков Opta. Неудивительно, ведь Руслан отмечается результативными действиями 4 тура подряд: забил 2 мяча плюс отдал 4 голевых паса. Его Аталанта выдавала просто сумасшедший футбол. Только Ювентус с помощью двух нелепых пенальти отобрал у нее 2 очка за последние 10 матчей, а так могли бы и чемпионскую интригу воскресить. В этот период команде украинца не было равных – 28 баллов из 30 возможных.

Верона – Аталанта: онлайн-трансляция матча – Малиновский провел 78 минут

В то же время Ювентус, Наполи (по 23) и Милан (21) значительно отстали, а Лацио, Интер и Рома не набрали и 19 очков. Более того, Малиновский забил Вероне дебютный гол в чемпионате Италии. Команда экс-хавбека киевского Динамо Велозу, наоборот, набрала только 2 пункта за предыдущие 4 тура. Мигель в июле также был довольно коварен для соперников: его гол отобрал 2 очка у Интера, а результативный пас помог дожать Парму. Потенциально нас ждала очень интересная дуэль 34-летнего капитана Вероны и Малиновского в центре поля – игроков, которые когда-то принадлежали Динамо и Шахтеру.

Противостояние Малиновского и экс-звезды Динамо в видеообзоре матча Верона – Аталанта – 1:1

На первых же минутах Сапата набросил, а Гомес замыкал – вратарь "эллинов" выручил. Малиновский дважды классно разыгрывал трехходовки с партнерами. После одной из них все тот же центрфорвард Аталанты пяткой элегантно вывел Пашалича на одинокого голкипера, но хорват проиграл дуэль. Верона очень достойно выглядела не только вблизи владений Сильвестри, но и в контроле мяча, и это вылилось в супермомент. Экс-динамовец Велозу подал угловой, Сальседо пробивал в упор – чуть выше. Еще один удар издалека, и уже Голлини красиво потянул из верхнего угла. Малиновскому неоднократно давали возможность пробить. Несколько расклеилась игра Руслана минуты так с 20-й, плохие решения.

Гомес приложился из-за пределов штрафной, вратарь Вероны едва не привез гол на добивании. Ответ хозяев еще острее. Проваливается левый фланг Аталанты, но Фараони промазал метров с 16. Велозу выстрелил издали, снова выше. Сапата на своей мощи прошел дуэт защитников – удар с расстрельной дистанции парировал Сильвестри ценой микротравмы. Еще немного брака Малиновского в перспективных атаках. Замена в перерыве не удивила бы. Сапата и Гомес – единственные, кто делают игру у Аталанты. Однако пара центрхавов Велозу-Амрабат не только многое перекусывает в единоборствах, но и не отстает по креативу. Верона больше владеет мячом (55% на 45%), а "Богиня" проводит, пожалуй, худший матч после карантина.

Недаром наставник Вероны Юрич – один из немногих, кому удалось пройти стажировку в Гасперини. Ничем особо не уступает его команда одному из крупнейших атакующих монстров не только Италии, но и всей Европы. И только подарок защитника на ровном месте выводит "Богиню" вперед. Корай Гюнтер запутался у своих ворот, Сапата использовал шанс по максимуму. Таких пасов от Малиновского сегодня и близко мы не видим. Велозу показал свое качество, которое демонстрировал и в Динамо. Мигель подал с правого полуфланга, Голлини потянул удар с нескольких метров.

Однако на 59-й минуте и он не выручил. Проигран подбор, удар, сейв и добивание уже лежащего голкипера. Хавбек сборной Украины ответил дальним выстрелом. Долго готовил свою пушку и вложил слишком много силы в удар – выше, эмоции отчаяния. Гомес и Сапата едва не повторили этот же фокус. Дуван на добивании не смог прошить вратаря. Верона ответила двумя убийственными атаками. Голлини спасает раз за разом.

Малиновский жестко сыграл в центре поля. На грани желтой карточки. Двух защитников поменял Гасперини. Гомес снова обостряет, Кальдара едва не стал джокером – удар с 10 метров прошел рядом со штангой. Муриель заменил украинца на 78-й, и тут же парень в шлеме танкиста (на днях упал с лестницы в собственном доме) мог забивать – опять Сильвестри блестяще вышел из ворот, и даже добивание Сапаты не прошло. Малиновский сыграл худший матч лета из тех, когда выходил в стартовом составе. Партнеры также подвели. Велозу не было равных среди полевых игроков Вероны. Аталанта набирает 71 балл и упускает возможность обойти Интер плюс сократить отрыв от Ювентуса. Верона закрепляется на 9-й строчке (45 очков).

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Руслан провел солидный матч, седьмая оценка от SofaScore (7,2). Так можно было говорить при других условиях, если бы его команда выгрызла 3 очка. А так все те незначительные плюсы меркнут на фоне минусов. No Mali – No Party. Верона блестяще подготовилась к сдерживанию его левой ноги. Если в первом тайме украинский хавбек по инерции из предыдущих игр еще нагружал соперника быстрой игрой в пас, отличным дриблингом с продвижением (прошли все 3 попытки), то после перерыва можно отметить разве что 1-2 передачи вперед, не нашедшие особого продолжения, и беспомощные дальние удары больше от отчаяния, чем с прицелом на ворота.

FootballCritic не было сожаления – второй худший балл среди основных игроков получил именно Малиновский (5,8). Это столько же, скажем, как у немецкого защитника Вероны, который привез гол. А что вы хотели, если Руслан вышел на место оттянутого форварда, но не ни разу не встретился с мячом в штрафной хозяев. Вроде и занял третье место среди всех футболистов по количеству передач в финальную треть (20), но точность подвела (75% в целом) – те же Пашалич (84%) и Гомес (82%) были поэффективнее. По количеству брака (15 потерь) воспитанника Шахтера опередили только Сапата и Джимшити в Аталанте.

Проблема в том, что Малиновский же ошибался не при попытках обострить, а в довольно банальных эпизодах. Как там у Гадзетты, он сердится без мяча. Идеальное определение! Сегодня Верона больше заставляла Руслана бесполезно бегать и отставать в игровых эпизодах, нежели обострять. Тактика с позиции силы абсолютно себя оправдала, наш игрок сник и регулярно находился в положении ни туда, ни сюда. В качестве символа этого выступает статистика подборов. Лидер сборной Украины лишь 2 раза восстанавливал владение мячом для Аталанты при 5,2 в среднем за сезон Серии А, 7,2 в Лиге чемпионов и 6,7 в сборной Украины за время отбора Евро-2020.

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Провалился Малиновский и по количеству передач в целом (36 против средних 53,2), и в финальной трети поля в частности (его база – 24,6 в пересчете на 90 минут игры). На 8-9% просела точность пасов. Меньше и единоборств (8 против 16,2), и побед в них (5 против 8,5). То же с ударами и вхождениями в штрафную. Руслан сам крутыми перформансами выставил столь высокую планку ожиданий, что можно расценивать нынешнее выступление как провал. Хотя его уход с поля по сути ничего не дал, так что это своего рода наказание, которое Гасперини максимально оттягивал до последнего, может оказаться лишь временным явлением.

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Юрича в Италии называют учеником главного тренера Вероны, и сегодня Джан Пьеро ничего не мог поделать против середняка чемпионата Италии. Если Малиновский отдал "аж" 1 ключевой пас под удар, то экс-хавбек Динамо, хоть и действовал значительно глубже, – сразу 3, одним из которых создал стопроцентный момент (последним может похвастаться еще только Сапата). По версии SofaScore, из полевых игроков только соперники Гомес, Пашалич и Сапата заслужили лучшие баллы, чем Велозу (7,4). Мигель таким вот образом помог земляку Роналду, чтобы тот спокойнее чувствовал себя в чемпионской гонке. Вместе с Амрабатом португалец выжигал центр поля, вырастал по всей ширине и выигрывал ощутимо больше подборов, чем дуэт оппонентов.

Даже по ожидаемым голам Верона уступила только незначительно (1,44 на 1,77). Что с того 21 удара Аталанты, если по попаданиям в створ команда Гаспа даже уступила (7:8). Гости в конце встречи почти вернули себе незначительное итоговое преимущество по владению мячом, но действовали же по плану соперника. "Эллины" отдали инициативу, когда захотели, и соперник мало что смог с этим сделать. Точность передач на уровне 76% – полное фиаско для "Богини", которая с Ювентусом и Лацио не опускалась ниже 84%.

Кроме интенсивной игры в отборе и прессинга, хозяева умело разыгрывали комбинации флангами с частыми прорывами в штрафную (упомянутый Велозу без устали подавал и простреливал – 3 из 10 попыток привели к голевым моментам), копируя стиль Аталанты, которая в этот день была сама на себя не похожа и пыталась все больше протиснуться сквозь заросли центральной зоны. Ничья стала заслуженним итогом, хотя, если бы не феноменальный Голлини (7 сейвов при том, что в среднем за 90 минут приходится делать только 2,6), хозяева могли бы и выжать максимум. По крайней мере таких халявных голов, как подарок судьбы для Сапаты, они сегодня не забивали.