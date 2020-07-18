"Розмовляє українською і сердиться без м'яча": Італія пізнала Маліновського і вже повісила цінник для топ-клубів

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський продовжує дивувати футбольну Італію. Пояснюємо, чим українець вразив Серію А.

Чому про Маліновського стільки говорять?

Гра півзахисника збірної України після карантину для багатьох тіфозі стала одкровенням. До вимушеної паузи Маліновський був для Джан П'єро Гасперіні стабільним гравцем ротації, але не більше. Чи змінилося щось глобально? Навряд. Так, Руслан став більше часу проводити на футбольному полі, але в розумінні керманича Аталанти українець досі не став головною опцією. Саме цим можна пояснити відсутність хавбека у стартовому складі на матч з Ювентусом – проти сильних суперників Гасперіні продовжує робити ставку на перевірених бійців. Звісно, гол у ворота Войцеха Щенсни повинен натякнути аленатторе, що в його руках гравець, який здатен на більше.

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Коли йдеться про оцінку виступів футболіста, то цифри завжди звучать найголосніше. Після рестарту Серії А Маліновський провів уже 7 матчів, у яких забив 3 голи та ще чотири рази асистував партнерам. Як для центрального хавбека це дуже солідний показник. Наразі 27-річний українець шостий бомбардир Аталанти в сезоні, а якщо врахувати кількість зіграного часу, то більш вражаючі показники лише у Луїса Мурієля, але не варто забувати, що колумбієць – центрфорвард. Зрештою, якщо ми вже почали говорити про посткарантинний футбол, то ось іще факт про Маліну. Авторитетний статисчтичний портал WhoScored за звітний період оцінює рейтинг Руслана у 8.50 – це найкращий показник серед усіх (!) гравців чемпіонату Італії. Все ще вважаєте, що ми просто шукаємо чергову зачіпку, щоб похвалити свого співвітчизника? Навіть якщо й так, то він зараз на це заслуговує і повністю виправдовує всі компліменти.

Не дарма ж культова La Gazzetta dello Sport присвятила Маліновському окремий матеріал під заголовком: "Новий Папу? Його звуть Руслан, він розмовляє українською і сердиться, якщо не отримує м'яч". Видання таким чином намагається познайомити італійців з футболістом, про якого ще зовсім недавно вони майже нічого не чули. Амбітно? Так! Звісно, до рівня постаті Алехандро Гомеса ще дуже далеко, але такі порівняння теж потрібно заслужити.

Top rated players in Serie A post-lockdown when excluding sub appearances



Ruslan Malinovskiy - 8.50 (4 starts)

Alexis Sanchez - 8.46 (5 starts)

Paulo Dybala - 7.95 (5 starts) pic.twitter.com/8HIJptOuas — WhoScored.com (@WhoScored) July 17, 2020

Головний секрет успіху – терпіння

Ще коли Руслан навіть не перебрався у Бергамо, Джан П'єро Гасперіні зізнавався, що футболісту такого профілю буде складно адаптуватися до гри Аталанти. У пресі з'являлася інформація, що цей трансфер – креатура президента клубу. Однак сам Антоніо Перкассі дипломатично відхрещувався від такої ролі, наголошуючи, що слово головного тренера у таких питаннях досить вагоме.

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В Італії відзначають, що Маліновський має дуже важливу рису характеру – терпіння. Це дуже рідкісна річ у сучасному футболі, де часто гравці хочуть усе й одразу. Нещодавно про це красиво сказав Іван Петряк: "Буває, люди 14 разів влучили по м'ячу і відразу: "Я хочу грати в збірній, чекаю на виклик". Руслан же ніколи не чинив публічного тиску на свій клуб, щоб отримувати більше ігрової практики, а навпаки постійно наголошує, що потрібно працювати, і тренер обов'язково оцінить зусилля. Може собі дозволити слабинку хіба дружина футболіста, і те – на емоціях після чергового красеня-гола свого чоловіка. Як от після Ювентуса, коли Роксана у сторіс свого Інстаграма поставила риторичне питання: "Чому мій чоловік грає так мало?"

Справді, за кількістю хвилин на полі – Маліновський лише 14-й серед гравців Аталанти. Однак у нинішній ситуації це не головне. Важливо, що хавбек зумів адаптуватися до системи гри бергамасків та вимог Гасперіні. Вважається, що зазвичай футболістам потрібно на це більше року. Знавці кальчо переконані, що своїм успіхам у клубі Руслан повинен завдячувати і роботі з тренерським штабом Андрія Шевченка у збірній України. Зрештою, наш земляк зумів здивувати чимало скептиків і наразі заслужено перебуває на провідних ролях у Серії А.

Трансфер у топ-клуб не стане несподіванкою

Мало хто пам'ятає, але Аталанта цікавилася Маліновським ще у 2016 році. Руслан тільки-но провів перші півроку в Бельгії і ще не був готовий до переїзду в чемпіонат Італії. Такий висновок тоді зробив Джовані Сарторі – технічний директор бергамасків. Оле клуб продовжив стежити за прогресом футболіста, щоб влітку 2019 року заплатити Генку за його трансфер 13,7 млн євро. Головний скаут "нерадзуррі" Давіде Канджіні вважає, що перехід здійснили у потрібний момент: "Щоб зважитися на купівлю гравця, потрібно досконало його вивчити. Зараз Руслан – це не перший вибір лише тому, що попереду є такі люди, як Гомес, Ілічіч та Сапата. Можливо, ще Пашаліч та Мурієль".

Аталанта другий сезон поспіль успішно бореться за медалі Серії А, але не планує відмовлятися від своєї бізнес-моделі. Клуб із Бергамо не перетримує своїх гравців і порівняно легко продає їх у інші клуби. Минулої зими продали Деяна Кулусевскі в Ювентус за 35 млн євро, і це при тому, що хлопчина фактично не грав за Аталанту. Були гучні продажі й раніше: Кессьє та Конті перейшли у Мілан, Кальдара – у той же Ювентус, а Гальярдіні працевлаштувався в Інтері. І це все – за останні кілька років. Цілком ймовірно, що в майбутньому серед них опиниться і Маліновський.

Так, на Апеннінах вже говорять, що кар'єра Руслана може продовжитися поза Бергамо. Не факт, що це відбудеться найближчим часом, але результати гравця збірної України цілком можуть привернути увагу великих клубів, а тоді Аталанта спробує в черговий раз підзаробити. Подейкують, Антоніо Перкассі не буде навіть розглядати пропозиції менші за 20 мільйонів у євровалюті, а переговори з потенційними покупцями будуть починатися на рівні 25-30 млн. Подібні чутки означають, що для Маліновського розпочався черговий етап – випробування славою. Хочеться вірити, що і тут йому в нагоді стане характер, який дозволив подолати шлях від списаного таланта Шахтаря до зірки (так, саме зірки!) Серії А.

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