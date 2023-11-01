Маліновський відзначився асистом у другому поспіль матчі Дженоа – відео геніального дотику українця
Руслан Маліновський повертається до звичної результативності в італійському футболі.
Кубок Італії, 1/16 фіналу
Дженоа – Реджана – 2:1 у додатковий час
Голи: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела, 37
Маліновський відзначився дебютним асистом за "грифонів" у матчі чемпіонату проти Салернітани, але в Кубку розпочав з лави запасних. Підопічні Джилардіно весь основний час мучились зі середняком Серії В, який очолює інша екс-зірка Мілана – Алессандро Неста. Команди обмінялися голами, тому довелося грати зайві півгодини.
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Маліновський вийшов на 97-й і вже за 2 хвилини організував вирішальний гол. Українець ледь помітним дотиком розрізав оборону Реджани і вивів Гудмундссона на ударну позицію – ісландець не зіпсував красиву комбінацію. Цікаво, що ця зв'язка принесла перемогу і в матчі проти Салернітани.
Дженоа довела справу до перемоги, пробившись у наступний етап Кубка Італії. 5 листопада – матч проти Кальярі, де Маліновського слід чекати в основі.
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