Кубок Італії, 1/16 фіналу

Дженоа – Реджана – 2:1 у додатковий час

Голи: Хапс, 53, Гудмундссон, 99 – Варела, 37

Маліновський відзначився дебютним асистом за "грифонів" у матчі чемпіонату проти Салернітани, але в Кубку розпочав з лави запасних. Підопічні Джилардіно весь основний час мучились зі середняком Серії В, який очолює інша екс-зірка Мілана – Алессандро Неста. Команди обмінялися голами, тому довелося грати зайві півгодини.

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Маліновський вийшов на 97-й і вже за 2 хвилини організував вирішальний гол. Українець ледь помітним дотиком розрізав оборону Реджани і вивів Гудмундссона на ударну позицію – ісландець не зіпсував красиву комбінацію. Цікаво, що ця зв'язка принесла перемогу і в матчі проти Салернітани.

Дженоа довела справу до перемоги, пробившись у наступний етап Кубка Італії. 5 листопада – матч проти Кальярі, де Маліновського слід чекати в основі.

GoaL! | Genoa 2-1 Reggiana | ️ Albert Guðmundsson ️ Ruslan Malinovskyipic.twitter.com/kLr2Hi5EcN — FootColic ️ (@FootColic) November 1, 2023

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