Главный тренер Реджаны Алессандро Неста пообещал игрокам своей команды ужин в ресторане в случае прохода Дженоа в матче 2-го раунда Кубка Италии.

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"Я пообещал команде приз в случае успеха. Если по итогам этой встречи мы окажемся на Олимпико, я угощу всех ужином. Я говорю это для того, чтобы парни меня услышали: меня волнует результат этого матча, несмотря на то, что мы также думаем о следующей встрече с Лекко в Серии В", – цитирует Несту Tutto Regiana.

Матч Дженоа – Реджана состоится в среду, 1 ноября. Победитель пары сыграет в 1/8 финала с Лацио в Риме.

Напомним, что в составе Дженоа выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

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