Малиновский не станет свободным агентом в 2023 году – Аталанта активирует опцию продления контракта
10:45 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вместе с еще одним лидером команды продолжат выступать в составе бергамасков.
Малиновский и Муриэль не станут свободными агентами в 2023 году, утверждает журналист Николо Скира.
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Причиной стало решение Аталанты активировать опцию пролонгации контракта обоих игроков – теперь их соглашения рассчитаны до 2024 года.
Добавим, что в новом сезоне Руслан потерял доверие главного тренера Джан Пьеро Гасперини и стал игроком ротации: 18 неполных матчей, 2 гола и столько же ассистов.
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