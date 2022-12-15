Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський разом з ще одним лідером команди продовжать виступати у складі бергамасків.

Маліновський та Мурієль не стануть вільними агентами у 2023 році, стверджує журналіст Ніколо Скіра.

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Причиною стало рішення Аталанти активувати опцію пролонгації контракту обох гравців – тепер їхні угоди розраховані до 2024 року.

Додамо, що у новому сезоні Руслан втратив довіру головного тренера Джан П'єро Гасперіні і став гравцем ротації: 18 неповних матчів, 2 голи та стільки ж асистів.

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