Маліновський не стане вільним агентом у 2023 році – Аталанта активує опцію продовження контракту
10:41 - Читать на русском
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський разом з ще одним лідером команди продовжать виступати у складі бергамасків.
Маліновський та Мурієль не стануть вільними агентами у 2023 році, стверджує журналіст Ніколо Скіра.
Аталанта визначилась з сумою, яку хоче отримати за Маліновського – все залежить від розмови українця з Гасперіні
Причиною стало рішення Аталанти активувати опцію пролонгації контракту обох гравців – тепер їхні угоди розраховані до 2024 року.
Додамо, що у новому сезоні Руслан втратив довіру головного тренера Джан П'єро Гасперіні і став гравцем ротації: 18 неповних матчів, 2 голи та стільки ж асистів.
Новий клуб для Маліновського – куди українцю тікати від "невдячного" Гасперіні
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter