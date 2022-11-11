Украинец был едва ли не единственным светлым пятном в матче против Лечче (1:2), но это не останавливает слухи вокруг 29-летнего хавбека. После сватанья в АПЛ на горизонте появился другой клуб Серии А, который охотно вырвет Руслана из рук "неблагодарного" Джан Пьеро Гасперини. Вторая тема выпуска – Дэвид Бекхэм и его лесть в адрес Катара. К хозяину будущего ЧМ есть немало вопросов по соблюдению прав человека, но британец тщательно закрывает глаза на эти нюансы. Есть версия, что такая услуга экс-звезды сборной Англии совсем не бесплатна...

Холанд, Мудрик, Салах – сборная игроков, которые пропустят чемпионат мира в Катаре