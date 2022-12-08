Аталанта хочет получить за Малиновского сумму в 7 млн евро плюс бонусы, даже превышающие сумму трансфера – от 8 до 11 млн. Таким образом, на продаже украинца планируют заработать 15-18 млн евро, сообщает FootMarseille.

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Сам Руслан пока не принял окончательное решение – для этого он проведет разговор с наставником команды, Джан Пьеро Гасперини, сообщает le 10 Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. У украинца немало вопросов, ответы на которые он хочет получить до начала зимнего трансферного окна.

Добавим, что в новом сезоне легионер Аталанты потерял доверие главного тренера Джан Пьеро Гасперини и стал игроком ротации: 18 неполных матчей, 2 гола и столько же ассистов.

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