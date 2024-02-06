"Мы попросили Марсель отпустить Малиновского. Мы разговаривали с ним, он хорошо чувствует себя в Генуе, очень доволен здесь. Он четко выразил свою позицию и не просил сумасшедших сумм. Нам удалось с ним договориться за полчаса.

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Очень важно обрести стабильность на будущее, и Руслан нам ее даст следующие несколько лет на этой позиции. Это даст нам уверенность, качество и чувство принадлежности. Для нас это выбор преемственности", – заявил Бласкес в интервью TUTTOmercatoWEB.

Напомним, Малиновский начинал сезон на правах аренды, а в январе Дженоа согласовала с Марселем полноценный переход хавбека за 7 млн евро. Украинец провел в футболке "грифонов" 22 матча, оформив 2 гола и 2 ассиста.

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