"Ми попросили Марсель відпустити Малиновського. Ми розмовляли з ним, він добре почувається в Генуї, дуже задоволений тут. Він чітко висловив свою позицію і не просив божевільних сум. Нам вдалося з ним домовитися за півгодини.

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Дуже важливо знайти стабільність на майбутнє, і Руслан нам її дасть наступні кілька років на цій позиції. Це дасть нам впевненість, якість та почуття приналежності. Для нас це вибір спадкоємності", – заявив Бласкес в інтерв'ю TUTTOmercatoWEB.

Нагадаємо, Маліновський розпочинав сезон на правах оренди, а в січні Дженоа узгодила з Марселем повноцінний перехід хавбека за 7 млн євро. Українець провів у футболці "грифонів" 22 матчі, оформивши 2 голи та 2 асисти.

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