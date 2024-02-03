Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино пропускал матч против Эмполи (0:0), поэтому на пресс-конференции отдувался его помощник Гаэтано Кариди. Один из ключевых вопросов – почему так рано сняли Руслана Малиновского.

“В сложной ситуации мы добыли очко на поле команды, которая сейчас в хорошей форме. Рекордная для клуба серия из 8 матчей без поражений – это заслуга коллектива, который хочет быть вместе, и тренера, который всегда рядом. Однако мы знаем, что чемпионат еще длинный. Джилардино был доволен, потому что мы знали, как тяжело играть против Эмполи. Он похвалил ребят.

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Почему Малиновского сняли в перерыве? Тренер хотел, чтобы дополнительный игрок помог Ретеги, который провел хороший матч и имел большое влияние на атаку. С Экубаном и Витиньей у нас больше решений, но пока важно сохранить баланс последних матчей", – приводит слова Кариди Pianeta Genoa.

Напомним, на днях Дженоа окончательно выкупила контракт Малиновского у Марселя за 7 млн евро. В нынешнем сезоне украинец провел за "грифонов" 22 матча, оформив 2 гола и 2 ассиста.

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