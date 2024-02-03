Чемпионат Италии, 23 тур

Эмполи – Дженоа – 0:0

Удаление: Де Винтер, 90+2 (Дженоа)

Удинезе – Монца – 0:0

Болонья – Сассуоло – начало в 21:45

Матч, как и онлайн-трансляция Эмполи – Дженоа, стартовал в 16:00 по Киеву. С первых минут вышел только один украинец – Виктор Коваленко начал в запасе Эмполи, впервые попав в заявку в 2024 году. А вот Руслан Малиновский оказался в стартовом составе "грифонов". На днях полузащитник сборной Украины стал полноправным игроком Дженоа – генуэзский клуб досрочно выкупил у Марселя права на Руслана Малиновского.

Малиновский стал полноценным игроком Дженоа – генуэзцы досрочно выкупили украинца у Марселя

Старт игры был за Эмполи, однако ни один из нескольких ударов тосканцев по воротам Мартинеса не достиг цели. Посреди тайма Малиновский получил болезненный удар в грудную клетку, но сумел продолжить игру. На 26-й минуте Дженоа забила после розыгрыша углового (Сабелли затолкал мяч в ворота), однако арбитр сразу отменил гол из-за офсайда. Впоследствии Малиновский снова получил от соперника, оставшись лежать на газоне. Арбитр снова промолчал. В итоге, голов до перерыва так и не было, а на второй тайм Малиновский уже не вышел. Похоже, именно из-за повреждения.

На старте второго тайма штанга спасла Дженоа после удара Какаче в ближний угол. Виктор Коваленко вышел на 71-й минуте – первый матч украинца с 30 декабря. Почти сразу же чуть не забила Дженоа. После удара Спенса капитан Эмполи Луперто вынес мяч с линии ворот. Хозяева ответили ударом Дестро пяткой – в руки Мартинесу.

"Грифоны" доигрывали в меньшинстве после удаления Де Винтера, однако Эмполи не успел воспользоваться численным преимуществом. В итоге, 0:0 – Дженоа довела беспроигрышную серию до 8-ми матчей. Подопечные Альберто Джилардино набрали 29 очков и занимают 11 место Серии А. Эмполи тоже продолжил серию без поражений, которая насчитывает уже три поединка. Несмотря на это, тосканцы все еще предпоследние – 18 очков и худшая атака Серии А (только 15 забитых голов).

В еще одном матче Удинезе на пустом стадионе (наказание за расизм в игре с Миланом) принимал Монцу. Фриульцы полностью превосходили в первом тайме (11 ударов против 0 у соперника), но забить хотя бы раз так и не смогли. После перерыва ничего не изменилось – Удинезе продолжал давить, и за весь матч нанес 21 удар по воротам Монцы. Забить так и не смог. Гости завершили игру с только тремя ударами по воротам. Кого больше устроил итоговый результат 0:0 – вопрос риторический.

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