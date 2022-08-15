"Руслан Малиновский с высокой долей вероятности покинет Аталанту до закрытия летнего трансферного окна. Инсайд об этом давал Фабрицио Романо. Его слова перед поединком с Сампдорией в определенной степени подтвердил Гасперини.

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Наставник Аталанты оставил Руслана в запасе и выпустил лишь на 84 минуте, но ему хватило времени на то, чтобы отличиться голевой передачей.

Насколько мне известно, вариант с Ноттингем Форест Малиновский не рассматривает, поскольку имеет конкретные предложения от клубов АПЛ, у которых амбиции и турнирные задачи значительно выше по сравнению с новичком АПЛ. Кроме английской Премьер-лиги, есть еще варианты от хороших клубов французской Лиги 1. Поэтому сейчас Руслан в переговорном процессе, думает – трансферный процесс продолжается", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, Ноттингем Форест сделал предложение Аталанте по Малиновскому в размере 15 миллионов евро. Бергамаски его отклонили – они готовы отпустить украинца не менее чем за 20-22 миллиона.

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