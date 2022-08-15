"Руслан Маліновський з високою долею ймовірності покине Аталанту до закриття літнього трансферного вікна. Інсайд про це давав Фабріціо Романо. Його слова перед поєдинок з Сампдорією певною мірою підтвердив Гасперіні.

Скаути клубів АПЛ стежили за гравцями Динамо у матчі проти Штурма – журналіст розкрив прізвища

Наставник Аталанти залишив Руслана в запасі і випустив лише на 84 хвилині, але йому вистачило часу на те, щоб відзначитись гольовою передачею.

Наскільки мені відомо, варіант з Ноттінгем Форест Маліновський не розглядає, оскільки має конкретні пропозиції від клубів АПЛ, які значно вищого рівня амбіцій і турнірних завдань порівняно з новачком АПЛ. Окрім англійської Прем'єр-ліги є ще варіанти від хороших клубів французької Ліги 1. Тому зараз Руслан в переговорному процесі, думає – трансферний процес триває", – сказав Вацко у програмі "Вацко on air".

Нагадаємо, Ноттінгем Форест зробив пропозицію Аталанті щодо Маліновського в розмірі 15 мільйонів євро. Бергамаски її відхилили – вони готові відпустити українця не менш ніж за 20-22 мільйони.

Маліновський віддав асист у, можливо, прощальному матчі за Аталанту – бергамаски стартували з важкої перемоги в Генуї