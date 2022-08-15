Комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал об интересе к футболистам киевского клуба от команд английской Премьер-лиги.

"На матче в Граце присутствовали скауты ряда английских клубов. По моей информации, это были представители Вест Хэма, Эвертона и Брентфорда.

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Цыганков был одним из тех футболистов, за которым они внимательно следили. Однако, номер один сейчас, за которым больше всего следят клубы АПЛ – это Илья Забарный. Интересно, как долго Динамо удастся удерживать его.

Кроме них, английские клубы следят за Денисом Поповым (хотя он и не играл против Штурма, но он на карандаше в Англии) и Николаем Шапаренко. Последний пока в квалификации Лиги чемпонов выглядит просто молодчинкой. Я желаю ему продолжать в таком же ключе", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Забарному от Тоттенхэма.

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