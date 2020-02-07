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Малиновский может выйти в стартовом составе против Фиорентины – Гасперини намекнул на шанс для украинца

18:43 34 Читати українською
Малиновский может выйти в стартовом составе против Фиорентины – Гасперини намекнул на шанс для украинца
Джан Пьеро Гасперини / Calcio Atalanta

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини не исключает выхода Руслана Малиновского с первых минут матча против Фиорентины.

 

В прошлом туре Серии А Аталанта потеряла очки с Дженоа и не смогла оторваться от Ромы в борьбе за топ-4. У обеих команд после 22-х матчей по 39 очков. В завтрашнем матче с Фиорентиной Джан Пьеро Гасперини не исключает ротации состава.

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"Аталанту и Фиорентину разделяет 14 очков? На поле этого нет, тем более, в январе они подписали нескольких игроков. Нам следует быть готовыми к сложной игре. Я должен серьезно подумать над выбором состава. Не исключено, что Папу Гомес сыграет ближе к атаке, а Пашалич с Малиновским могут заменить Сапату с Иличичем. Мне следует хорошо подумать над этим.

Вообще в этом сезоне Серия А является очень сбалансированной. Верона, Лацио, Сассуоло, Рома – серьезные соперники для Аталанты", – цитирует Гасперини Football Italia.

К слову, в последний раз Малиновский проводил весь матч в Серии А еще 22 декабря против Милана (5:0). После этого хавбек сборной Украины в рамках чемпионата выходил исключительно на замену.

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