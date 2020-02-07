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Маліновський може вийти у стартовому складі проти Фіорентини – Гасперіні натякнув на шанс для українця

18:42 441 Читать на русском
Маліновський може вийти у стартовому складі проти Фіорентини – Гасперіні натякнув на шанс для українця
Джан П'єро Гасперіні / Calcio Atalanta

Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні не виключає виходу Руслана Маліновського з перших хвилин матчу проти Фіорентини.

 

У минулому турі Серії А Аталанта втратила очки з Дженоа та не змогла відірватися від Роми у боротьбі за топ-4. У обох команд після 22-х матчів по 39 очок. У завтрашньому матчі з Фіорентиною Джан П'єро Гасперіні не виключає ротації складу.

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"Аталанту та Фіорентину розділяє 14 очок? На полі цього немає, тим більше, у січні вони підписали кількох гравців. Нам слід бути готовими до складної гри. Я повинен серйозно подумати над вибором складу. Не виключено, що Папу Гомес зіграє ближче до атаки, а Пашаліч з Маліновським можуть замінити Сапату з Ілічічем. Мені слід добре подумати над цим.

Загалом у цьому сезоні Серія А є дуже збалансованою. Верона, Лаціо, Сассуоло, Рома – серйозні суперники для Аталанти", – цитує Гасперіні Football Italia.

До слова, востаннє Маліновський проводив весь матч у Серії А ще 22 грудня проти Мілана (5:0). Після того хавбек збірної України в рамках чемпіонату виходив виключно на заміну.

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Українці за кордоном Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Фіорентина - Аталанта
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