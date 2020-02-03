Наставник Малиновского Гасперини признан тренером года в Италии

Главный тренер бергамской Аталанты Джан Пьеро Гасперини стал лучшим коучем 2019 года на родине.

В Италии определили лучшего тренера страны по итогам прошлого года. В голосовании за это престижное звание победил главный тренер бергамской Аталанты Джан Пьеро Гасперини. 62-летний коуч получил традиционную награду – приз "Золотая скамейка" (впервые его начали вручать с сезона 1990/91).

Фирменные удары Малиновского в видеообзоре перестрелки между Аталантой и Дженоа

Для наставника нашего Руслана Малиновского это первое подобное достижение в карьере. В голосовании Гасперини опередил экс-тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри и наставника Болоньи Синишу Михайловича.

Напомним, Гасперини в прошлом сезоне вывел Аталанту в финал Кубка Италии, где уступил Лацио, а в Серии А неожиданно добыл со своей командой бронзу, благодаря чему клуб впервые в своей истории получил право представлять страну в самом престижном еврокубковом турнире.

Кроме того, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в одной группе с Шахтером, Манчестер Сити и Динамо Загреб итальянскому специалисту удалось в последнем туре, благодаря победе над "горняками", вывести Аталанту со второй строчки в 1/8 финала самого престижного еврокубка. За выход в четвертьфинал бергамцы поборятся с испанской Валенсией.

Аталанта потеряла очки с Дженоа – Малиновский оправдал доверие Гасперини и едва не стал соавтором шедевра