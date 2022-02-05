Малиновский может сыграть в матче Серии А – украинец попал в заявку Аталанты впервые за три поединка
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский наконец-то может сыграть за бергамасков в поединке 24-го тура Серии А.
Аталанта заявила на поединок с Кальяри 21 игрока, среди которых и Руслан Малиновский, сообщает официальный твиттер бергамасков.
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Украинец пропустил три предыдущих поединка "сине-черных". Матч с Вероной в Кубке Италии пропустил из-за дисквалификации, а на матче с Интером и Лацио не попал в заявку, поскольку не выполнял условия COVID-протокола Серии А.
К слову, Руслан провел 23 поединка за Аталанту в текущем сезоне, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
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