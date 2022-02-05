Интер в рамках 24 тура Серии А неожиданно проиграл Милану (1:2), не сумев оторваться от преследователей в турнирной таблице. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Центральным событием европейского уик-энда стало дерби делла Мадоннина между Интером и Миланом. Встреча имела огромное значение в борьбе за Скудетто, ведь "нерадзурри" опережали "россонери" и Наполи на четыре очка при игре в запасе. Победа подопечных Симоне Индзаги означала очень серьёзную заявку на второе подряд чемпионство.

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Первый тайм прошёл при почти полном контроле игры со стороны Интера. У команды Стефано Пиоли практически ничего не получалось, а на 11-й минуте она ещё и гол пропустила – это Дюмфрис замкнул подачу Перишича на дальнюю штангу. К счастью для "дьяволов", взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Ещё через минуту вывести "змей" вперёд мог Брозович, выстреливший из-за пределов штрафной с рикошетом от Калюлю – мяч полетел в противоход Меньяну, однако тот всё равно парировал.

В середине тайма Интер, который уже 16 числа сыграет с Ливерпулем в 1/8 ЛЧ, упустил ещё три голевых возможности. Сначала не забил Барелла, который получил проникающий пас и метров с семи нанёс удар мимо дальней штанги. После этого из окрестностей штрафной в дальний нижний угол били Дюмфрис и Перишич, но Меньян удерживал "россонери" в игре. Милан огрызнулся неожиданным выстрелом Тонали из-за пределов штрафной в левую девятку – впрочем, Ханданович в эффектном прыжке парировал.

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Ближе к перерыву Милану удалось более-менее выровнять игру, однако преимущество Интера ощущалось на каждом клочке поля. В конце концов, это вылилось в довольно простой гол на 39-й минуте – Чалханоглу подал с углового точно на ногу Перишичу, а Иван замкнул в касание. Мяч прилетел в правый нижний угол. 1:0! На перерыв команды отправились именно с этим счётом.

Первый тайм Интер выиграл полностью, однако во втором "нерадзурри" словно подменили. К 70-й минуте они провели всего два неострых удара, причём один из них был заблокирован ещё в центральной части поля. Милан же сильно прибавил в активности, хотя моментов долгое время не возникало. В целом, игра была равной, но команда Симоне Индзаги явно потеряла контроль.

В таком режиме "россонери" неожиданно сравняли счёт. Это произошло на 75-й минуте – Жиру в жёстком единоборстве выбил мяч из-под свежего Санчеса и начал атаку, которую Браим Диас завершил ударом с пределов штрафной. Его накрыли, но не очень хорошо – мяч полетел на дальнюю штангу, где стоял Жиру. Француз сразу же переправил его в ворота. 1:1!

Казалось, что это случайность. Интер сразу после пропущенного гола провёл атаку, в которой удалось усадить Бенассера на жёлтую карточку и заработать перспективный стандарт – Санчес закрутил мяч в ближнюю девятку, однако Меньян парировал кулаками. Милан в ответ шокировал тифози "змей": на 78-й минуте Жиру получил пас на линию штрафной от Калабрии, эффектно развернулся вокруг Де Врея и пробил в дальний нижний угол – 1:2!

Этот удар отправил Интер в нокаут. "Нерадзурри" пошли вперед, но допускали огромное количество ошибок. Они не создали ни одного момента ни за 12 минут основного времени, ни за 6 минут компенсированного. В итоге, финальный свисток зафиксировал волевую победу Милана! Интрига в битве за Скудетто выжила.

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