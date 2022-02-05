Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський нарешті може зіграти за бергамасків у поєдинку 24-го туру Серії А.

Аталанта заявила на поєдинок з Кальярі 21 гравця, серед яких і Руслан Маліновський, повідомляє офіційний твіттер бергамасків.

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Українець пропустив попередні три поєдинки "синьо-чорних". Матч із Вероною в Кубку Італії пропустив через дискваліфікацію, а на матчі з Інтером та Лаціо не потрапив до заявки, оскільки не виконував умови COVID-протоколу Серії А.

До слова, Руслан провів 23 поєдинки за Аталанту в поточному сезоні, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти.

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