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Малиновский может покинуть Аталанту лишь при условии очень щедрого предложения – известна сумма

17:20 - Читати українською
Малиновский может покинуть Аталанту лишь при условии очень щедрого предложения – известна сумма
Руслан Малиновский / Getty Images

Руководство Аталанты довольно потирает руки, наблюдая за выступлениями Руслана Малиновского в последних матчах.

Итальянский клуб уже сейчас оценивает хавбека минимум в 20 млн евро, информирует La Gazzetta dello Sport.

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После роскошных выступлений Малиновского в последних турах Серии А пресса активно заговорила о возможном переходе украинца в более именитый клуб. Впрочем, Аталанта не собирается легко отпускать Руслана. Бергамаски хотят удержать всех лидеров команды для участия в Лиге чемпионов на следующий сезон. Владелец Аталанты Антонио Перкасси уверен, что в будущем Малиновский будет стоить даже больше – 25-30 млн.

Напомним, прошлым летом итальянский клуб заплатил Генку за хавбека сборной Украины 13,6 млн евро. Малиновский в текущем сезоне провел в футболке Аталанты 39 поединков во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. После карантина Руслан выходил на поле в Серии А в 7 матчах (4 в стартовом составе), трижды огорчал вратарей соперников и еще четыре раза ассистировал партнерам.

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Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Трансферы Украинцы за рубежом
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