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Малиновский – лучший игрок Серии А после карантина по версии Whoscored

13:25 - Читати українською
Малиновский – лучший игрок Серии А после карантина по версии Whoscored
Руслан Малиновский (в центре) / Твиттер ФК Аталанта

Украинский легионер бергамского клуба после рестарта Серии А демонстрирует фантастические успехи.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский стал лучшим футболистом чемпионата Италии после рестарта сезона по версии Whoscored, сообщает популярный ресурс на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Средняя оценка хавбека сборной Украины – 8,5 балла. Наш соотечественник опередил полузащитника Интера Алексиса Санчеса (8,46) и нападающего Ювентуса Пауло Дибалу (7,95).

Напомним, Малиновский в текущем сезоне провел в футболке Аталанты 39 поединков во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. После каратнину Руслан выходил на поле в Серии А в 7 матчах (4 – в стартовом составе), трижды огорчал вратарей соперников и еще четыре раза ассистировал партнерам.

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Теги
Главное Пауло Пауло Дибала Алексис Алексис Санчес Украинцы за рубежом Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Серия А
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