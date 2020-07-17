Маліновський може покинути Аталанту лише за умов дуже щедрої пропозиції – відома сума

Керівництво Аталанти задоволено потирає руки, спостерігаючи за виступами Руслана Маліновського в останніх матчах.

Італійський клуб вже зараз оцінює хавбека у щонайменше 20 млн євро, інформує La Gazzetta dello Sport.

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Після розкішних виступів Маліновського в останніх турах Серії А преса активно заговорила про можливий перехід українця в більш іменитий клуб. Втім, Аталанта не збирається легко відпускати Руслана. Бергамаски хочуть втримати всіх лідерів команди для участі в Лізі чемпіонів на наступний сезон. Власник Аталанти Антоніо Перкассі впевнений, що в майбутньому Маліновський буде коштувати навіть більше – 25-30 млн.

Нагадаємо, минулого літа італійський клуб заплатив Генку за хавбека збірної України 13,6 млн євро. Маліновський у поточному сезоні провів у футболці Аталанти 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Після карантину Руслан виходив на поле у Серії А в 7 матчах (4 – у стартовому складі), тричі засмучував голкіперів суперників і ще чотири рази асистував партнерам.

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