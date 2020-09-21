Марсело Бьелса после сумасшедшего старта в АПЛ (победа и поражение со счетом 4:3) находится в поисках усиления на позицию атакующего полузащитника, сообщает The Telegraph.

Малиновский помог Аталанте уничтожить Комо – украинец забил сам и организовал еще один мяч

По информации издания, Лидс потерпел неудачу в переговорах с Удинезе по Родриго де Паулю, но обратил внимание на другого игрока из Серии А. Речь идет об украинце Руслане Малиновском. Отмечается, что Аталанта готова отпустить хавбека за 20 млн евро. Эта сумма меньше, чем фриульци требовали за де Пауля.

Лидс возлагает большие надежды на 27-летнего украинца, который в прошлом сезоне чемпионата Италии забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

"Він вважає, що гравці – це машини": Б'єлса, який шокував Ліверпуль, перевіряв стопи Почеттіно і "викрадав" нареченого