Марсело Б'єлса після божевільного старту в АПЛ (перемога і поразка з рахунком 4:3) перебуває у пошуках підсилення на позицію атакувального півзахисника, повідомляє The Telegraph.

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За інформацією видання, Лідс зазнав невдачі у переговорах з Удінезе щодо Родріго де Пауля, але звернув увагу на іншого гравця з Серії А. Йдеться про українця Руслана Маліновського. Зазначається, що Аталанта готова відпустити хавбека за 20 млн євро. Ця сума менша, ніж фриульці вимагали за де Пауля.

Лідс покладає великі надії на 27-річного українця, який у минулому сезоні чемпіонату Італії забив 8 голів та віддав 5 результативних передач.

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