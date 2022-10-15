Схоже, італійське видання TUTTOmercatoWEB видало бажане за дійсне. Інформація про майбутнє Руслана Маліновського в італійському клубі виявилась, м'яко кажучи, перебільшеною.

Напередодні ЗМІ поширили новину про те, що півзахисник збірної України підписав новий контракт з Аталантою до 2025 року.

Маліновський продовжив контракт з Аталантою, – ЗМІ

29-річний футболіст, чия угода з "бергамасками" була чинною до 2024 році і якого влітку хотіли бачити у своєму таборі Тоттенхем, Марсель і Ноттінгем Форрест, а нині – Інтер, Рома та Ювентус, несподівано пролонгував співпрацю з італійцями лише на рік. У такому віці гравці такого рівня рідко коли погоджуються продовжувати контракти на такі терміни.

Як підтвердження цього, стала реакція Маліновського на вищезгадану новину. Українець на сторінці видання Theukrfoot у соціальній мережі Instagram залишив красномовний коментар у вигляді трьох регочучих смайликів.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маліновський провів у Серії А 9 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 28 млн євро.

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