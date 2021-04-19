Аталанта прибила Ювентус в очном противостоянии конкурентов за топ-4 Серии А. Малиновский стал героем, хотя и не попал в стартовый состав.

Аталанта сделала гигантский шаг навстречу ЛЧ, минимально переиграв Ювентус. Судьбу не слишком привлекательной встречи в Бергамо решил фирменный выстрел нашего Руслана Малиновского, которому помог рикошет от Алекса Сандро. Украинец продолжил свою феноменальную серию (1 гол, 4 ассиста в 3-х турах), прибив чемпиона без травмированного Криштиану. Ему хватило 18-ти завершающих минут, чтобы "поставить на уши" всю Ломбардию.

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За отведенное Гасперини время воспитанник Шахтера запомнился стопроцентной точностью передач (9 из 9-ти) и двумя мощными ударами левой. Конечно, не обошлось без маленьких огрехов, Малиновский не всегда успевал за соперниками, совершил несколько невынужденных фолов и быстро сел на желтую, но кого это сейчас волнует? Итальянская пресса сосредотачивается прежде всего на результативном действии с сенсационной развязкой: "Богиня – в раю, Юве – в аду".

"Щенсны справился с ракетой Малиновского со штрафного, переведя сферу на угловой. Однако напряжение у ворот туринского клуба не снизилось. Украинец снова разрядил пушку, на этот раз – летально. Польский кипер не имел шансов, Сандро полностью изменил направление полета мяча. Ювентус, как то валун, развалился на мелкие кусочки после падения с высокой скалы. Малиновский приближает Аталанту к третьей подряд ЛЧ, а болезненным "зебрам" придется побороть собственные страхи в 7-ми последних турах", – пишет Corriere dello Sport.

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Правда, отставка 41-летнего специалиста пока не рассматривается боссами туринцев. Руководство Юве вроде бы считает, что поражение в Бергамо – более несчастный случай, чем закономерность. То есть, Андреа вряд ли пойдет унизительным путем Моуринью, которому даже не позволили завершить сезон. Более того, чемпион мира с 2006-го гарантированно сохранит должность, если команда финиширует в топ-4. Иначе – неизбежное увольнение.

La Gazzetta dello Sport находит неожиданное объяснение финальному "взрыву" Руслана. Похоже, несколько жестких указаний от Гасперини оказались хорошей "вакциной" для суетливого хавбека: "Малиновский плохо вошел в игру. Было слышно, как тренер ругается в его сторону. Через две минуты он проснулся и стер печальные нули пацифизма. Щенсны перевоплотился в Бэтмена, чтобы парировать удар со штрафного, хотя роковая интервенция Сандро свела на нет все усилия поляка". Топовая спортивная газета Апеннин поставила украинцу высокие 7 баллов, столько же получили еще двое представителей "Богини" – Фройлер и Джимшити, что провели на поле все 90 с лишним минут. Титул MVP, конечно же, достался Малиновскому. "Лучший", – заключает издание.

Оказавшись на скамейке запасных из-за традиционного изменения формации хитроумным Гасперини, наш полузащитник сразу бросился доказывать ошибочность этого решения... но немного переборщил. Фолы и предупреждения – все, чем запомнился Руслан к забитому мячу. В конце концов Calcio d'Angolo будто бы предупреждает, что достижение Малиновского не стоит переоценивать: "Несмотря на незначительное количество действительно качественных матчей украинец снова оказался полезным. Он долго запрягал. Ситуацию спасла сумасшедшая левая нога с рикошетом от Сандро".

Несмотря на некоторый скептицизм относительно игры 27-летнего футболиста, популярный ресурс не поскупился на хорошую оценку – 7.5. К этой отметки не дотянулся ни один другой игрок Аталанты, кроме главного тренера. Более того, обозреватель издания Антонио Пикколо признает, что тактика опытного алленаторе работала только частично к выходу Малиновского. Ведь именно ему принадлежат дебютные попадания в створ ворот "бьянконери". За весь первый тайм бергамаскы пробивали 6 раз, и непременно мимо.

Fantamagazine соглашается, что Руслан вышел на поле не с той ноги, поэтому Гасперини пришлось вмешаться: "Он заметно нервничал и получил быстрое предупреждение. Тренер упрекнул его несколько раз. Впрочем, обладая столь классным ударом с левой, Малиновский все равно стал героем. Партнеры искали украинца на последних минутах, чтобы тот мог использовать свой самый большой козырь. Не без помощи Алекса Сандро, он вырвал победу для Аталанты". Бывший хавбек бельгийского Генка – абсолютно лучший игрок матча по версии специализированного портала – 7.

Похожий анализ действий украинца предлагает Sportmediaset: "В первые минуты он напоминал чужака, что изрядно раздражает Гасперини. Однако Малиновский исправился благодаря двойному фокусу: роскошное исполнение стандарта и тот же результативный выстрел из-за пределов штрафной, когда рикошет от Сандро шокировал польского кипера". Конечно, Руслану не нашлось равных в составах обеих команд – 7 баллов. "Малиновский справился с вызовом ЛЧ", – подводит приятную черту автор материала Энцо Палладина.

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