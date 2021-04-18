Аталанта минимально одолела Ювентус (1:0) в центральном матче 31 тура Серии А. Обзор матча и видео гола Малиновского – в этой новости на "Футбол 24".

Аталанта и Ювентус встретились в одном из важнейших поединков в рамках борьбы за Лигу чемпионов и медали Серии А. Гости из Турина приехали без Роналду – у Криштиану мышечные проблемы. Бергамаски же вернулись к игре с тремя защитниками после экспериментов со схемой в предыдущих турах.

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Жертвой такого решения Гасперини стал Малиновский. Руслан отдал 4 ассиста в двух последних матчах, но сегодня остался в запасе (как и Виктор Коваленко). Компанию двум колумбийским форвардам в старте составил Пессина.

На первых минутах пошла рваная игра. Команды поочередно атаковали, но создать хороший момент никому не удавалось. Муриэль просил пенальти, а Дибала проиграл забег голкиперу. Сапата и Кьеза обменялись неточными ударами. В первом тайме 10 из 18 выстрелов были заблокированы – это лучше всего характеризует картину матча до перерыва. Вязкий неуступчивый футбол.

Премьерный момент возник у Пессины, который благодаря рикошету оказался в одиночестве перед воротами, но не сумел попасть в угол. Ударам Сапаты не хватало точности. Ближе к перерыву Ювентус перехватил инициативу и организовал несколько неплохих моментов. Помогли сами бергамаски – Меле и Голлини грубо ошибались в своей штрафной.

Мората хитро пробросил мимо голкипера в пустые ворота, но Джимшити вынес мяч с линии. Гозенс самоотверженно бросился под удар Маккени, Паломино не дал забить Кьеллини, а де Лигт сам не попал в створ. Игра равных команд: Юве создал больше, но ближе к голу все же была Аталанта.

После перерыва явным преимуществом завладела Алатанта. Хозяева и мяч больше контролировали, и моменты лучше создавали. Муриэль с острого угла немного не попал в ворота. Гасперини усилил атаку заменами – вышли Пашалич, Иличич и Малиновский. Йосип сразу же вырезал классный навес в штрафную площадь, но Сапата пробил мимо ворот.

Руслан появился на поле на 72-й минуте, заменив латераля Меле, и начал на правом фланге. Арбитр сразу же показал Малиновскому желтую за два фола в центре поля, после чего украинец переместился налево. Разогнал пару атак, искал ударные позиции и помогал обороняться.

А потом Малиновский стал героем встречи! Сначала Руслан со штрафного пробил в "девятку", хотя и поскользнулся в момент удара. Щенсны вытащил и перевел мяч на угловой. Но через несколько мгновений украинец выиграл дуэль у польского голкипера. Мощный удар Руслана, подкорректированный рикошетом от Сандро, стал результативным.

Малиновский забил единственный гол во встрече, вырвал победу для Аталанты и затянул команду в топ-3 Серии А – бергамаски (64 очка) обошли раз Ювентус (62 балла).