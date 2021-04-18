Аталанта победила Ювентус в 31 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Ювентус.

Джан Пьеро Гасперини удивил отсутствием в стартовом составе Руслана Малиновского, ведь украинец отдал по два ассиста в двух предыдущих матчах. Однако и сегодня нашему земляку было суждено стать главным героем.

Малиновский – герой! Украинец фирменной пушкой ошеломил Ювентус и затянул Аталанту в топ-3 Серии А

Малиновский вышел на поле в середине второго тайма, а в конце матча стал автором единственного гола в отчетном поединке. Руслан в фирменном стиле пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета залетел в сетку ворот.

Благодаря этой победе Аталанта опередила Ювентус в турнирной таблице Серии А. Бергамаски, имея в своем активе 64 очка, занимают третье место, а туринцы замыкают топ-4.